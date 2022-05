Fondi Covid-19 per sostenere macellerie, sequestro a figlio boss

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - Beni immobili e mobili, tra cui denaro contante, oggetti d'oro, orologi di pregio, Rolex, penne e monete d'oro, effetti cambiari, polizze assicurative, depositi e titoli bancari per circa 245mila euro, sono stati sequestrati dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli al figlio di un elemento di spicco del clan Polverino, dell'area nord del capoluogo campano, titolare due macellerie a Marano, in provincia di Napoli.

Secondo la DDA di Napoli - che ha coordinato le attività investigative degli specialisti del "Gruppo Tutela Spesa Pubblica" supportati dei colleghi del G.I.C.O. e del comando provinciale - la persona indagata, raggiunta da una interdittiva antimafia, avrebbe beneficiato illecitamente di finanziamenti pubblici messi a disposizione delle piccole imprese per fronteggiare la pandemia omettendo, nella richiesta, informazioni che avrebbero compromesso la concessione del sostegno. (ANSA).