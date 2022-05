Pugilato: Mondiali Elite donne; quarti, Canfora eliminata

(ANSA) - ISTANBUL, 16 MAG - L'azzurra Assunta 'Susie' Canfora non ce l'ha fatta ad entrare in semifinale (e quindi ad assicurarsi una medaglia come minimo di bronzo) ai Mondiali Elite di pugilato femminile.

Sul ring della Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri, la poliziotta napoletana, detta anche 'Firewoman', è stata sconfitta dalla olandese Chelsey Heijnen in un match molto duro ed estremamente equilibrato, valido per i quarti di finale della categoria dei 63 kg. Il verdetto è stato di 3-2 per l'olandese (29-28, 29-28, 29-28, 28-29, 28-29) che ha concluso stremata il match, come del resto la Canfora. (ANSA).