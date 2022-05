Falso prete chiede offerte nel Napoletano, Cc lo fermano

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAG - Falso sacerdote chiede offerte davanti ad una chiesa del Napoletano ma i carabinieri capiscono la truffa e lo denunciano. E' accaduto ieri mattina, ad Ottaviano.

Piazza San Giovanni, messa domenicale in corso. Un uomo passeggia in piazza, indossando un abito ecclesiastico e si avvicina ai fedeli che stanno entrando in chiesa. Si presenta come sacerdote, si presta a selfie e tra le mani ha bigliettini di un'associazione "Centro sociale giovanile onlus" con tanto del proprio nome e del sito dell'associazione. Ma i militari, che conoscono il sacerdote del posto, decidono di fare degli accertamenti. E così scoprono che l'uomo non è affatto un prete e quel sito riportato sui bigliettini non esiste. Perquisita la sua autovettura, parcheggiata poco distante dalla chiesa, i carabinieri trovano e sequestrano diversi capi d'abbigliamento ecclesiastici ed altri bigliettini che recano anche un codice iban. Rinvenuta e sequestrata anche documentazione attestante l'associazione. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero e sono in corso accertamenti volti a verificare l'effettiva esistenza della Onlus. (ANSA).