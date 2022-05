Editoria: Francesco de Core nuovo direttore Il Mattino

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Caltagirone Editore comunica - in una nota - che, a decorrere dal prossimo 2 giugno, il Dott.

Francesco de Core sarà il direttore del quotidiano Il Mattino.

Il Dott. de Core ha ricoperto il ruolo di vice direttore del Corriere dello Sport-Stadio e in precedenza è stato caporedattore centrale a Il Mattino per oltre 10 anni. L'editore esprime un augurio di buon lavoro al Dott. de Core e ringrazia il direttore uscente Federico Monga per il lavoro svolto con forte impegno e professionalità. (ANSA).