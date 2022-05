Spalletti "con Genoa giocheremo per essere credibili"

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAG - ''Domenica c'è una partita difficilissima con il Genoa e c'è anche un traguardo importante, cioè il podio, da raggiungere. Il calcio ha un sola chance per sopravvivere nel cuore della gente: essere credibile''.

L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, spiega l'importanza della partita di domenica al Maradona con i rossoblù. ''Per questo - dice - vogliamo fare una partita bella, intensa e vera per i nostri tifosi. Il loro numero evidenzia che ce ne sono tanti che ci vogliono bene e ci vogliono supportare. A loro va regalata una prestazione di livello''. (ANSA).