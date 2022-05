Guide: Peppe Pizzeria a Parigi, Migliore Pizzeria d'Europa

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Il locale Peppe Pizzeria a Parigi, titolare Peppe Cutraro di Napoli, fa il bis e, per il secondo anno consecutivo, è la Migliore Pizzeria d'Europa, secondo la guida online della pizza, 50 Top Pizza, che ieri ha presentato la classifica europea, da cui è esclusa l'Italia, inserita per diritto in quella mondiale, annunciata il prossimo settembre a Napoli. L'elenco, giunto alla terza edizione, è stato reso noto a Milano dal network editoriale fondato da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. Al secondo posto Fratelli Figurato di Riccardo e Vittorio a Madrid. Terzo gradino del podio per 50 Kalò London, pizzeria inglese di Ciro Salvo. Al quarto posto la pizzeria danese Bæst di Copenaghen. Per la quinta posizione si ritorna in Spagna, a Barcellona, con Sartoria Panatieri di Rafa Panatieri e Jorge Sastre.Ventuno i Paesi europei presenti all'evento, Inghilterra e Spagna su tutti, presenti con 5 insegne e la Spagna riesce nell'impresa di posizionare tre pizzerie nella Top Ten. Con quattro insegne, Francia, Danimarca, Germania e Belgio. Tra le città, Londra con 5 insegne e Copenaghen con 4 sono le più presenti in guida. Le prime 25 posizioni della classifica Europa 2022, entrano di diritto nelle 100 migliori pizzerie al mondo, che si ritroveranno a Napoli il 7 settembre a Palazzo Reale. Il 14 giugno a New York sarà invece presentata la guida Usa.

"E' stato fantastico tornare in presenza, un momento importante, di ritrovo e coesione, per la comunità della pizza del Vecchio Continente - hanno detto i curatori - Unico grande dispiacere, non aver avuto con noi gli amici pizzaioli russi e ucraini. A loro va il nostro pensiero di grande vicinanza e solidarietà, per il tragico momento che stanno vivendo". (ANSA).