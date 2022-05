A Sorrento il forum 'Verso Sud' con Draghi e Mattarella

(ANSA) - SORRENTO, 13 MAG - Sono in corso a Sorrento, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i lavori del forum 'Verso Sud - Strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo', appuntamento di carattere internazionale promosso dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, in collaborazione con The European House - Ambrosetti, che si protrarrà fino a domani, sabato 14 maggio.

Dopo i saluti del presidente della Camera Roberto Fico, l'intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi. Al forum partecipano anche numerosi ministri del governo italiano.

(ANSA).