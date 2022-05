Furto di marmitte di auto, un arresto dei carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli transitando in via Tertulliano, a Napoli, hanno notato 2 uomini che probabilmente pensavano di passare inosservati tra le auto. Un uomo era in sella ad scooter senza targa mentre dell'altro individuo era sotto la scocca di un'auto in sosta sollevata da un lato grazie a un crick. Neanche il tempo di capire cosa stesse accadendo che il centauro si trovava un carabiniere alle spalle mentre il complice è fuggito.

Perquisito è stato trovato in possesso di un seghetto a batteria con tre lame di ricambio, di un cacciavite e di un catalizzatore di una marmitta probabilmente rubato in precedenza. L'uomo è stato arrestato. La merce è stata sequestrata come anche lo scooter sul quale sono in corso accertamenti per risalire al legittimo proprietario. (ANSA).