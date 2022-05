La Fondazione Mennea mette all'asta la maglia di Mertens

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAG - Maglietta autografata di Dries Mertens all'asta per beneficenza. Ma quello donato dall'attaccante del Napoli non è l'unico cimelio sportivo che la Fondazione Pietro Mennea metterà in vendita con l'unica finalità di ricavare fondi da destinare all'associazione Annalisa Durante, la realtà che porta il nome della ragazza di soli 14 anni vittima innocente di un attentato di camorra avvenuto nel 2004 al rione Forcella.

La moglie e presidente della fondazione intitolata all'indimenticato campione olimpico dei 200 metri ai Giochi di Mosca 1980, Manuela Olivieri Mennea, ha raccolto oggetti appartenuti al marito e maglie di altri campioni, come i calciatori Bellotti, Berardi, Callejon e Matri, per un'asta on line i cui particolari saranno svelati giovedì 12 maggio alle ore 12 a Palazzo Reale in occasione della presentazione del progetto ''Multiplier Sport Hub'', laboratorio ed incubatore di idee e programmi dedicato alla Napoli sportiva.

Manuela Olivieri Mennea, tra i soci fondatori della Neapolis Marathon, parteciperà infatti all'iniziativa durante la quale gli organizzatori della gara podistica partenopea e quelli della Maratona del Golfo Capri-Napoli (prova di nuoto di fondo sulla distanza di 36 chilometri) sottoscriveranno un protocollo d'intesa, sancendo di fatto la nascita di quella che è stata ribattezzata MaratoNapoli.

