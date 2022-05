Truffe, falsificazioni e riciclaggio: maxi blitz in tutta Italia

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAG - Maxi blitz in tutta Italia dei carabinieri del Comando Provinciale di Genova che, delegati dalla Procura di Napoli, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 59 indagati.

Gli inquirenti contestano, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, falsificazione assegni, riciclaggio.

Sono 70 le truffe finora accertate. Contestualmente è in corso anche un sequestro di beni a società per circa 3 milioni di euro. (ANSA).