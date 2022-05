Giffoni2022: ecco i primi titoli in concorso

(ANSA) - SALERNO, 09 MAG - Body positivity, rinascita, libertà di amare senza etichette, disabilità, amicizia, magia, sogni ma anche relazioni familiari e delicati argomenti come bulimia, anoressia e sclerosi multipla: sono solo alcuni dei temi affrontati dai primi titoli scelti per #Giffoni2022, in programma dal 21 al 30 luglio. Sono già 3.400 le opere in preselezione che il team di Giffoni sta valutando. La deadline per le iscrizioni è fissata per il prossimo 31 maggio. Le opere, ad oggi, provengono da 25 nazioni: Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Polonia, Olanda, Belgio, Finlandia, Serbia, Croazia, Bulgaria, India, USA, Russia, Svezia, Argentina, Estonia, Lettonia, Danimarca, Grecia, Giappone, Brasile, Australia e Congo. Lungometraggi, cortometraggi e documentari che saranno visti e votati da oltre 5mila ragazze e ragazzi italiani e internazionali. Saranno proprio i giurati a decretare i vincitori del Gryphon Award.

Tra i primi titoli in concorso figurano i lungometraggi Laura's star, Peter va sulla luna e Valentina (sezione Elements +3 - dai 3 ai 5 anni); Detective Bruno, Oink e Vinski and the invisibility Powder (sezione Elements +6 - dai 6 ai 9 anni); Full of grace, How i learned to fly, Last film show, Sumo kid, The path (sezione Elements +10 - dai 10 ai 12 anni); Paula, Comedy queen, Spleeping beast, La Traviata - my brothers and I (sezione Generator +13 dai 13 ai 15 anni); Heartbeast, Mi iubita mon amour (sezione Generator +16 dai 16 ai 17 anni); As in Heaven, Holy Emy, Let me hear it barefoot, Mars One, Nitram (sezione Generator +18 dai 18 anni in su). Per la sezione Gexdoc, dedicata ai docenti, ai genitori e ai filmgoers ci saranno in concorso I am chance e Rosy the forbidden journey.

