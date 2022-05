Arte: al via 'Seminare l'immagine-Terzo Paradiso Rebirth'

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAG - La Scuola di Decorazione dell' Accademia di Belle Arti di Napoli in collaborazione con Cittadellarte Fondazione Pistoletto presenta Seminare L'immagine/Terzo Paradiso Rebirth che prende vita dal progetto internazionale Rebirth/Terzo Paradiso dell'artista Michelangelo Pistoletto che pone l'arte al centro dei processi di trasformazione sociale e dal ciclo Seminare l'immagine dell'artista e docente dell'Accademia partenopea, Stefania Perna. L'operazione artistica consiste nella semina di girasoli, nell'area del Cratere degli Astroni Oasi WWF, che produrrà l'immagine tridimensionale del simbolo del Terzo Paradiso e diverrà fonte di nutrimento per insetti e rigenerazione del suolo. "L'obiettivo oltre che estetico e culturale, è anche atto civico di tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale" rilevano i promotori.

Il progetto speciale dell'Accademia, che ha i patrocini del Comune di Pozzuoli, della Fondazione Morra, dell' Oasi WWF del Cratere degli Astroni e con il matronato della Fondazione Donnaregina-Museo Madre, è articolato in tre fasi, ognuna fondamentale nella realizzazione. La prima fase si svolgerà dal 9 al 13 maggio, gli studenti dell'Accademia procederanno con la messa a dimora dei semi di girasole collocati per restituire dopo 55 giorni il simbolo del Terzo Paradiso. Il lavoro sarà condotto, in forma di workshop, da Stefania Perna e Davide Carnevale, artista e ambasciatore del Terzo Paradiso. Seguirà ad inizio luglio la presentazione e inaugurazione dell'opera, alla quale interverranno Paolo Naldini, sirettore dell'Accademia Unidee della Fondazione Pistoletto, Armona Pistoletto, responsabile di LET EAT BI - ufficio nutrimento di Cittadellarte, e Francesco Saverio Teruzzi, coordinatore degli ambasciatori del Terzo Paradiso; in contemporanea sarà anche realizzato con il pubblico e coordinato dagli allievi dell'Accademia, il simbolo del Terzo Paradiso in scala ridotta.

L'ultima fase sarà dedicata alla raccolta e alla conservazione dei semi in donazione alla Fondazione Pistoletto. Parteciperanno Davide Carnevale, artista e ambasciatore del Terzo Paradiso, gli esperti del progetto Eleonora De Filippis, Salvatore Gandolfo, i tutor Daniela Petrone, Chatrin Ponticelli. (ANSA).