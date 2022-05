Covid: Campania; incidenza al 17,15%, quattro nuove vittime

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - Sono 5.009 i nuovi positivi al Covid in Campania su 29.204 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 17,15%, sostanzialmente stabile rispetto al 17,41 di ieri. Quattro le nuove vittime. I ricoveri in terapia intensiva salgono a 41 (+1), quelli in degenza calano a quota 694 (-6). (ANSA).