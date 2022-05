Brucellosi:De Luca,piano eradicazione? Nessun passo indietro

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - Sul piano di eradicazione della brucellosi bufalina "non ci sarà alcun passo indietro". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, che ha rimarcato "che va salvaguardato il comparto bufalino ma anche la salute dei consumatori".

"Noi abbiamo affrontato questo problema con il massimo della sensibilità - ha proseguito - di attenzione. Abbiamo condiviso le scelte con il 90 per cento delle associazioni agricole ma soprattutto ci stiamo muovendo sulla base degli orientamenti del ministero della Salute e dell'Agricoltura".

"Noi andremo avanti, non accettando intimidazioni - ha aggiunto - da parte di qualche gruppo e proponendo aiuti per rinnovare gli allevamenti, che vorrei immaginare di averli come quelli che sono in Baviera o in Olanda. Mettiamo a disposizione anche risorse europee per questo obiettivo ma non possiamo più avere allevamenti squilibrati rispetto alla spazio necessario. Non possono esserci cento bufale in 200 mq". (ANSA).