Nicola, sogno Salernitana è ancora da rincorrere

(ANSA) - SALERNO, 04 MAG - "Qualsiasi partita ha una componente di difficoltà, dobbiamo essere bravi a conoscerli ed esprimerci al meglio". Così Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Venezia. "Io credo nei miei ragazzi, nelle loro qualità. Quello che ci deve muovere è l'energia della nostra società, del nostro presidente e dei nostri tifosi. Sarà una partita importante per entrambe le formazioni, noi siamo con l'acqua alla gola dall'inizio e abbiamo dovuto rincorrere i nostri avversari ad una velocità super sonica. All'inizio avevamo un sogno che era visibile, adesso forse è più vicino ma deve essere ancora conquistato". Nicola ha, poi, parlato di come il cambio di allenatore dei veneti potrebbe mutare gli equilibri del match: "Queste situazioni comportano sempre un po' d'imprevedibilità ma a me piace lavorare sia sul conosciuto che su ciò che non è conosciuto, immaginando ciò che potrebbero pensare gli alti". Nicola ha spiegato che contro il Venezia "non ci saranno sicuramente Ribery e Ranieri". (ANSA).