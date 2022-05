Nicola ci crede, a Bergamo daremo tutto per vincere

(ANSA) - SALERNO, 01 MAG - "Quello che si è fatto fino a questo momento ci permette di avere delle occasioni da qui alla fine. Questa settimana i ragazzi si sono allenati bene come sempre e con grande dedizione". Cosi il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha presentato la gara di domani sera a Bergamo.

"Affrontiamo una squadra di altissimo valore, che lotta per l'Europa e negli ultimi cinque anni è sempre stato l'avversario peggiore da incontrare. - ha aggiunto l' allenatore granata - conosciamo la loro forza e le difficoltà della gara ma siamo pronti a dare tutto per fare la nostra partita".

"Ci attende una settimana intensa con tre gare ravvicinate e poco recupero quindi sarà fondamentale l'apporto di tutti ed una buona gestione delle energie. La squadra sta funzionando perché tutti danno il loro contributo. Rispettiamo ogni avversario ma vogliamo fare del nostro meglio. La partita più importante è sempre la prossima, non possiamo permetterci di pensare ad altre gare".

"Nutro una grande stima per Gasperini e la sua squadra, dovremo fare ancora di più di quello che stiamo facendo e mettere in campo una prestazione importante. Dobbiamo continuare a dare tutto noi stessi e allenarci come sempre. La nostra gente sarà fondamentale per permetterci di tirare fuori ogni goccia di energia. Bisogna stare al massimo per fare qualcosa di straordinario, ha concluso Nicola. (ANSA).