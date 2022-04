Judo: Europei; azzurro Esposito è argento nei -73 kg

(ANSA) - SOFIA, 30 APR - L'azzurro del Judo Giovanni Esposito, 24enne agente della polizia penitenziaria, ha conquistato la medaglia d'argento nella categoria -73 kg degli Europei in corso a Sofia. In finale il judoka napoletano ha perso per ippon al golden score contro l'azero Hidayat Heydarov, numero 3 del mondo. (ANSA).