Appalto rione Terra a Pozzuoli, indagato sindaco Figliolia

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Il sindaco di Pozzuoli (Napoli), Vincenzo Figliolia, è indagato dalla Procura di Napoli nell'ambito di una inchiesta della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che riguarda il progetto di recupero del rione Terra.

Insieme con il primo cittadino, a cui gli investigatori contestano i reati di turbativa d'asta e corruzione, risultano indagati anche altri soggetti.

Secondo gli inquirenti (i sostituti procuratori Capuano e Sica) avrebbe ricevuto denaro e la promessa di posti di lavoro per favorire la società vincitrice dell'appalto. Nel bando è stata comunque prevista l'assunzione di lavoratori residenti a Pozzuoli.

"Mi ha assicurato che le operazioni sono state condotte in assoluta regolarità", fa sapere l'avvocato Luigi De Vita, legale del primo cittadino dalla città flegrea.

"Il progetto di recupero del rione Terra - ha aggiunto il legale - rappresenta il fiore all'occhiello di dieci anni di amministrazione. Il piano economico dell'azienda prima classificata è stato fatto verificare e mi auguro che presto si possa dimostrare la correttezza dell'azione amministrativa".

"Non escludiamo - conclude il legale - il ricordo al tribunale del Riesame". (ANSA).