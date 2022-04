Droga: arrestato Cinquegrana, tra i latitanti più pericolosi

(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - E' stato arrestato a pochi chilometri di Barcellona Vincenzo Cinquegrana, latitante che deve scontare 3 anni, un mese e 9 giorni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di droga, inserito dal 2013 nell'elenco dei cento latitanti più pericolosi.

Cinquegrana è stato catturato dai carabinieri di Napoli in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale di Polizia (Scip) sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Al latitante i carabinieri sono arrivati monitorando il web, riuscendo così ad individuare dei profili social che hanno consentito di ricostruire e documentare le sue relazioni e le sue abitudini. Grazie al continuo scambio informativo con la polizia spagnola, gli investigatori sono poi riusciti ad individuare Cinquegrana Hospitalet de Llobregat, una cittadina a pochi chilometri da Barcellona dove l'uomo viveva da tempo con la compagna. Il 56enne è ora in carcere in attesa del provvedimento di estradizione. (ANSA).