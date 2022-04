Non si fermano ad alt, due giovani bloccati dopo impatto

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR - 18 e 16 anni. Non si fermano all'alt dei Carabinieri. Inizia un lungo inseguimento, attraverso diversi quartieri di Napoli. Alla fine l'impatto frontale con una moto di un militari: i due giovani vengono bloccati.

Il fatto alle 23 nella zona di Chiaia. I Carabinieri motociclisti del Nucleo radiomobile di Napoli stanno percorrendo via Dhorn quando notano due giovani a bordo di uno scooter con targa estera. Gli intimano l'alt ma il mezzo non si ferma e parte l'inseguimento che dura diversi chilometri. A Fuorigrotta altre moto dell'Arma intervengono e raggiungono i colleghi percorrendo il senso di marcia opposto.

A viale Augusto la fine della corsa, l'impatto è frontale. Lo scooter sbatte contro la moto del carabiniere che cade sul manto stradale ma permette agli altri colleghi di bloccare i giovani fuggitivi. Dagli accertamenti risulterà che il mezzo aveva il motore con il telaio abraso. Per il conducente - un 18enne incensurato di San Giorgio a Cremano - l'arresto. Il giovane dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Il passeggero invece ha appena compiuto 16 anni, anche lui è di San Giorgio e anche lui è incensurato. I Carabinieri lo hanno denunciato a piede libero per resistenza.

Lo scooter è stato sequestrato mentre il carabiniere protagonista dell'impatto sta bene e non ha voluto ricorrere alle cure mediche: per lui solo una forte botta alla mano destra. (ANSA).