Danza: Napoli, Körper ritorna 'dal vivo' con la Lattanzi

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR - Körper riapre domani agli spettacoli dal vivo. Dopo due anni di restrizioni per la pandemia torna la programmazione della danza contemporanea nel suo spazio completamente rinnovato e tecnologico. In scena 'Crying Out Loud. A Dolls House' di Paola Lattanzi (ore 18) coreografa e perfomer romana già vincitrice del 'Premio Tersicore" come migliore interprete contemporanea. Lo spettacolo prodotto dal Centro di Produzione Nazionale della Danza DanceHaus di Milano inizia dove 'Casa di Bambola' finisce.

L'artista immagina un altrove per Nora, l'eroina di Ibsen, ricalcando alcune immagini di Francesca Woodman e confrontando le due donne. Ne emerge una femminilità nuova, che definisce 'ferina, sospesa nel tempo, a tratti evanescente, una figura sorpresa dall'autoscatto che pare cercare continuamente un nascondiglio'. Mostrando al pubblico un corpo ''spogliato da ogni sovrastruttura tecnica, tra meditazione e istinto'.

Direttore artistico Gennaro Cimmino, Körper ha ospitato negli anni L'Ecole des Maitres di Franco Quadri , Yoshi Oida di Peter Brook , Il Fringe del NapoliTeatroFestival , Noa Whertheim , Emio Greco, Dimitris Papaioannou ed altri. Attivo nella formazione, lo spazio è dotato di un teatro di 99 posti n Via Vannella Gaetani, nel centro della città. La programmazione spazia dalla coreografia alla performance , con un mix tra coreografi affermati e giovani della danza contemporanea campana approdati da tempo sulla scena europea. Prossimo appuntamento domenica 29 maggio, (ore 18 ) con 'Silence - Music of life' di Emma Cianchi, prodotto da ArtGarage. (ANSA).