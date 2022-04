Gli Svizzeri del Papa, fumetto dei bambini di C. Stabia

(ANSA) - CASTELLAMMARE DI STABIA, 21 APR - Un fumetto dedicato alla storia della Guardia Svizzera Pontificia, realizzato dai bambini di una scuola elementare in collaborazione con gli alunni della sezione grafica di un liceo, è stato presentato nella Cattedrale di Castellammare di Stabia (Napoli). I disegni a matita dei bambini del III° Circolo didattico, elaborati dagli alunni della sezione grafica del liceo "Don Milani" di Gragnano (Napoli), ripercorrono dalla fondazione - avvenuta nel 1506 ad opera del Papa Giulio I - la storia del corpo militare pontificio su tavole a colori. 100 copie del libro, pubblicato per iniziativa dell' avvocato Giuseppe Ruocco, sono state firmate dal Comandante delle Guardie Svizzere, Christoph Graf. Il Papa ha inviato la benedizione apostolica ai partecipanti al progetto. Alla presentazione del fumetto, nella Cattedrale di San Catello, è intervenuta una delegazione del Corpo militare pontificio. L' Arcivescovo di Sorrento e Castellammare di Stabia, Mons. Francesco Alfano ha definito l' iniziativa delle scuole una "speranza di cambiamento e di un futuro nuovo, nel contesto di una guerra che non avra' vincitori ne' vinti". La storia a fumetti del corpo delle guardie pontificie (Longobardi Editore) è stato distribuito nelle scuole deil' area vesuviana. Alla delegazione degli Svizzeri, i bambini del III° Circolo didattico hanno regalato un quadro con il loro disegno di un soldato pontificio, con il motto del Corpo "acriter et fideliter" (con coraggio e fedeltà). (ANSA).