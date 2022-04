Musica: D'Alessio, 30 anni di carriera in Piazza Plebiscito

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Gigi D'Alessio festeggerà il 17 giugno a Napoli, in Piazza del Plebiscito, i suoi 30 anni di carriera accompagna dall' orchestra diretta dal Maestro Adriano Pennino. I biglietti sono disponibili da domani alle ore 16,00 in prevendita nei circuiti abituali.

Nel concerto 'Uno come te - Trent'anni insieme' l'artista napoletano ripercorrerà la carriera musicale e televisiva attraverso le sue canzoni, gli aneddoti con la partecipazione di amici e colleghi che lo accompagneranno durante la serata.

D'Alessio ricorderà le cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, fino ad arrivare al successo ottenuto in America e Sud America, gli incontri più importanti ma anche i momenti più difficili della sua vita. La serata evento è prodotta da GGD, Friends & Partners e Arcobaleno Tre. (ANSA).