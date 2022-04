Covid: Campania; contagi in calo di due punti, al 16,91%

(ANSA) - NAPOLI, 13 APR - Sono 6.279 i positivi del giorno al Covid in Campania su 37.125 test effettuati, per un indice di contagio pari al 16,91%, in calo di un paio di punti rispetto al 18,97% registrato ieri. Sei le persone decedute nelle ultime 48 ore cui vanno aggiunti altri tre decessi risalenti ai giorni precedenti ma registrati ieri.

In calo anche i posti letto di terapia intensiva occupati (30 dai 37 di ieri). Quelli disponibili sono 581. I posti letto di degenza occupati ammontano a 696, anche qui in calo di 14 unità rispetto ai 710 di ieri (ANSA).