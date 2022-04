Prima edizione di 'Verde Giffoni' dal 27 al 30 aprile

(ANSA) - SALERNO, 09 APR - Si terrà dal 27 al 30 aprile la prima edizione di Verde Giffonie a Giffoni Valle Piana (Salerno): a partire dalle 16 di martedì 12 aprile, collegandosi al sito www.verdegiffoni.it, sarà possibile prenotarsi per gli showcase con artisti amati dai ragazzi. L'appuntamento è, ogni sera, in Sala Truffaut dalle 18.30 alle 19.30.

Giffoni e i suoi 400 giovani partecipanti si preparano a vivere, dunque, quattro giorni all'insegna della sostenibilità, declinata attraverso cinema, cultura, comunicazione, musica e innovazione.

I primi ad incontrare i giffoner, il 27 aprile, saranno i Capone & BungtBangt, storica band campana che si caratterizza per l'utilizzazione di strumenti realizzati interamente con materiali riciclati. Maurizio Capone, fondatore della band, è anche l'autore delle colonne sonore di uno dei film in programma a Verde Giffoni: Man Kind Man (presentato in collaborazione con Clorofilla Film Festival) di Iacopo Patierno.

Il 28 aprile sarà la volta di Matteo Romano e Napoleone. Il primo, giovane cantautore, rivelazione di Sanremo 2022, arriva al grande pubblico mainstream direttamente dal mondo dei social.

Su TikTok ha registrato due milioni di visualizzazioni. Dargen D'Amico sarà tra gli ospiti più attesi della giornata di venerdì 29 aprile. Con la hit "Dove si balla" è riuscito a mettere d'accordo generazioni diverse, pronte a scatenarsi con la sua musica. A chiudere Verde Giffoni, il 30 aprile, saranno i The Kolors, tra le band italiane più amate con milioni di stream e visualizzazioni. Negli anni hanno collaborato con artisti quali Elisa, Elodie e Gue Pequeno e la loro sonorità mediterranea e pop li ha resi un'espressione originale nel panorama musicale.

Stash attualmente è uno dei giudici del programma Amici di Maria De Filippi.

Nella giornata del 30 aprile, inoltre, i giffoner contribuiranno alla creazione di un frutteto nello spazio antistante la Multimedia Valley, piantando gli alberi donati da Biorfarm, società benefit e prima comunità agricola digitale.

Ogni albero sarà arricchito con i personali messaggi dei ragazzi come segno di rinascita e armonia. (ANSA).