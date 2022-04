A confronto su economia circolare e sviluppo sostenibile

(ANSA) - NAPOLI, 08 APR - Mercoledì prossimo 13 aprile, presso l'aula 1.2 della sede di Via Generale Parisi 13 dell'Università degli studi di Napoli" Parthenope", si terrà il seminario dal titolo "Economia circolare e sviluppo sostenibile: verso il raggiungimento dei goals dell'Agenda 2030." che intende definire le nozioni di economia circolare e sviluppo sostenibile, da un punto di vista economico e scientifico, per esaminare, altresì, gli obiettivi che sono definiti dall'Agenda 2030.

Più precisamente, l'intento è far comprendere quanto questi temi, al giorno d'oggi, siano importanti e, soprattutto, come si inseriscono all'interno di un sistema aziendale.

Proprio in relazione a quest'ultimo punto si è deciso di esaminare alcune aziende campane e non, quali la Cecere Management, intervistando il suo CEO Yari Cecere; la Lauro Holding, intervistando il Presidente Salvatore Lauro, al fine di riportare la loro testimonianza.

Con la promozione di questo seminario si intende far emergere anche l'impegno sul territorio campano di alcune organizzazioni ed associazioni, quali 'Plastic Free Odv Onlus', l'associazione culturale 'maDre'.

Infine, ciò che ha spinto alla realizzazione del seminario sono l'interesse verso le tematiche ambientali e la nota dedizione che l'Ateneo sta impiegando nel discutere, sempre più spesso, dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile, dedicando allo stesso un corso di laurea denominato "Biologia per la Sostenibilità" ed un curriculum del corso di laurea di Economia e commercio denominato "Ambiente e Sostenibilità ".

L'evento è promosso dall'associazione studentesca Parthenope Unita, con il particolare impegno delle studentesse Ludovica Martinisi ed Adriana Ubaldo e con l'aiuto del docente di Politica Economica, Pasquale Marcello Falcone. (ANSA).