Musica: tre mesi di concerti a San Pietro a Majella

(ANSA) - NAPOLI, 05 APR - Dalla musica barocca ad Ennio Morricone passando per il romanticismo di Schubert e il jazz della Beat generation: ha un profilo artistico di ampio respiro la rassegna "I concerti del Conservatorio 2022" in programma a partire da venerdì 8 aprile.

Ospitata nella sala Scarlatti del San Pietro a Majella, la manifestazione vedrà esibirsi strumentisti di levatura internazionale e allievi dell'istituto napoletano.

Il Conservatorio si propone come polo culturale con una stagione concertistica che prevede 17 spettacoli, alternando esibizioni orchestrali a performance in duo, trio e quartetto.

Il primo degli appuntamenti in calendario sarà "La tromba del cinema", un omaggio a Ennio Morricone che vedrà protagonista Nello Salza, storico collaboratore del compositore romano. Il trombettista ripercorrerà le tappe più significative di questo intenso rapporto, rievocando colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema.

Nel corso del concerto, ad esempio, Salza eseguirà il tema "La Lettera di Lincoln", che Morricone compose per il film "The Hateful Eight" chiedendo espressamente che fosse lui ad interpretarlo. Non mancheranno poi musiche tratte dalle colonne sonore di "Nuovo Cinema Paradiso", "La leggenda del pianista sull'oceano" e di "C'era una volta in America", film che nel 1984 segnò l'inizio della proficua collaborazione tra i due.

Ad affiancare la tromba di Nello Salza ci sarà l'Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella diretta dal m° Carmine Santaniello.

Il calendario di aprile della rassegna proseguirà venerdì 15 con il "Concerto per la settimana di Pasqua", requiem con musiche di Gaetano Panariello eseguite dall'Ensemble San Pietro a Majella Coro Exultate. Il 22 aprile, invece, saranno celebrati i 200 anni di indipendenza della Grecia con il concerto "Ode alla libertà", interpretato dall'Orchestra per fiati della Università Europea di Cipro diretta dal M° Yiannis Miralis. Il violoncellista Luca Signorini e la pianista Paola Volpe saliranno sul palco venerdì 29 aprile proponendo il recital "Capolavori musicali del XIX secolo" con musiche di Beethoven, Franck e Schumann. "La rassegna mette a confronto epoche e generi musicali differenti, richiamando un tratto distintivo della nostra identità accademica" ha dichiarato Carmine Santaniello, direttore del San Pietro a Majella. Tutti i concerti in programma avranno luogo nella sala Scarlatti del Conservatorio, con inizio alle ore 18.00 e ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.(ANSA).