Carceri: hashish nella divisa, agente arrestato dai colleghi

(ANSA) - NAPOLI, 05 APR - Era già "attenzionato" l'agente della polizia penitenziaria trovato dai colleghi con 100 grammi di hashish nascosti nella divisa: il poliziotto, T.A., 32 anni, in servizio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, l'istituto penitenziario casertano che lo scorso anno è finito al centro di una inchiesta per i pestaggi subiti dai detenuti, è stato arrestato dai suoi stessi colleghi e dagli agenti del Nucleo Investigativo Centrale (NIC) della Penitenziaria.

Durante una perquisizione disposta nella sua automobile, è stata trovata anche una cospicua somma di denaro in contanti che gli inquirenti non escludono sia frutto della vendita della sostanza stupefacente. Per l'agente sono stati disposti gli arresti domiciliari.

"Complimenti alla polizia penitenziaria per la brillante operazione - commentano Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, presidente e segretario regionale campano dell'Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP) - questo collega ha tradito il giuramento prestato al cospetto dello Stato e la fiducia dei suoi colleghi. Il sindacato crede fortemente nei valori democratici ed istituzionali e una circostanza ci consola: la Polizia Penitenziaria, con questa operazione, ha dimostrato di possedere gli 'anticorpi' contro gli infedeli".

(ANSA).