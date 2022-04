Scuola:sottosegretario nel Casertano per inaugurare palestra

(ANSA) - CASERTA, 04 APR - Il sottosegretario alla Pubblica Istruzione, Rossano Sasso, ha fatto visita stamattina ad Aversa (Caserta) alla scuola "G. Parente" per l'inaugurazione della palestra al termine dei lavori di ristrutturazione.

Ad accoglierlo con le note dell'Inno d'Italia e di "Imagine" di John Lennon, il dirigente scolastico Angela Comparone, prof e impiegati, e il sindaco di Aversa Alfonso Golia. "Già nei mesi scorsi - ha spiegato Golia - avevamo rifornito il plesso di arredi nuovi e portato avanti una serie di interventi tra cui i lavori per i nuovi uffici della presidenza. Un ringraziamento va agli assessori Innocenti e Melillo e a tutti i consiglieri comunali che stanno lavorando per il miglioramento delle nostre infrastrutture scolastiche e sportive". (ANSA).