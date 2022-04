Fondo Spettacolo, tavolo al Ministero su ridefinizione criteri

(ANSA) - NAPOLI, 02 APR - Presto sarà convocato un tavolo al Ministero della Cultura per discutere con gli operatori del settore, il ministro Dario Franceschini e la partecipazione del ministro per il Sud, Mara Carfagna, i temi legati alla ridefinizione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo e per affrontare i problemi legati allo sviluppo del settore a partire dal'applicazione con i decreti attuativi del 'Codice dello spettacolo' (legge 175 del 2017). E' quanto è emerso nell'incontro su "Lo spettacolo in Italia tra sviluppo e territori" promosso nel Teatro Mercadante di Napoli dall'Agis della Campania (Associazione generale italiana dello spettacolo) presieduta da Luigi Grispello con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni e di operatori durante il quale si è discusso anche dei dati Svimez che descrivono una condizione difficile del Mezzogiorno anche nel settore.

La disponibilità del ministro Franceschini è stata annunciata dalla senatrice Valeria Valente (Pd) ed ha raccolto subito l'adesione del deputato Paolo Russo (Fi), consigliere del ministro Carfagna.

"Il ruolo della cultura, del mondo dello spettacolo è essenziale anche per superare i divari tra Nord e Sud - ha detto Valente - occorre investire nel settore con un Sud che propone e si ingegna". E Russo, dal canto uso, ha aggiunto: "I criteri dovrebbero essere perequativi, mirare a cambiare un sistema che spesso ha generato diseguaglianze, ma occorre anche agire sul terreno della responsabilità per evitare errori del passato".

