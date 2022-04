++ Camorra: nuove minacce davanti chiesa don Patriciello ++

(ANSA) - NAPOLI, 02 APR - Ancora una minaccia della camorra per don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. A metà marzo fu fatto esplodere un ordigno davanti al cancello, stamattina è stato ritrovato un cartello con la scritta: "Bla, bla, bla. Pe mo". Lo rende noto il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto. Don Patriciello da pochi giorni è sotto scorta; mercoledì scorso la commissione antimafia si riunì proprio nella sua parrocchia. " Pe mo', vuol dire per ora. Cioè fino ad oggi abbiamo scherzato - aggiunge il senatore - Loro non demordono ma neanche noi. Loro continuano a sfidarci". (ANSA).