A Napoli 7 minorenni aggrediscono giovani, bloccati da PS

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - Sette minorenni sono stati bloccati dalla polizia a Napoli perchè trovati in possesso di 4 tirapugni e 3 manganelli telescopici; sono ritenuti responsabili di aver aggredito poco prima alcuni ragazzi i quali si sono rivolti agli agenti raccontando l'episodio avvenuto nel Chiostro di Santa Chiara nel centro della città. Due degli aggressori, 14enni, sono stati denunciati per lesioni aggravate e porto di armi ed oggetti atti ad offendere mentre gli altri, minorenni tra i 12 e i 13 anni, sono stati affidati ai genitori.

L'intervento dei poliziotti è avvenuto nell'ambito di controlli in Piazza del Gesù Nuovo. Le vittime hanno spiegato agli agenti di essere stati aggrediti da alcuni ragazzi armati di noccoliere e bastoni telescopici. Gli agenti, con il supporto di una volante dell'Ufficio Prevenzione Generale, si sono recati nel vicino luogo dell'aggressione e, grazie alle descrizioni delle vittime, hanno riconosciuto e bloccato il gruppo di 7 giovani. (ANSA).