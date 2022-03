Ucraina: Sbarra, siamo con loro senza ambiguità

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - "La Cisl sta con l'Ucraina, senza ambiguità. E ribadisce l'adesione più convinta alle misure adottate dall'Europa e dal Governo per sostenere il popolo ucraino e sanzionare la Russia".' Lo ha detto il segretario della Cisl, Luigi Sbarra al Congresso regionale della Campania. "Ci sono eventi destinati a cambiare la storia del mondo - ha proseguito Sbarra - . Il crollo del muro di Berlino nel 1989. Le torri gemelle, l'11 settembre del 2001. L'inizio della pandemia, solo due anni fa. Il 24 febbraio 2022 è una data che purtroppo verrà ricordata a lungo. La data in cui, dopo quasi 80 anni la guerra è tornata a incendiare l'Europa" Secondo il segretario della Cisl "Putin è terrorizzato dalla libertà dal rischio che la democrazia europea, passando dall'Ucraina, si propaghi nel suo Paese. E per capirlo basta vedere le migliaia di persone coraggiose che sfilano e sfidano i metodi polizieschi del nuovo Zar, mostrando al mondo intero che un'altra Russia è possibile".

"Di fronte a questi fatti - ha concluso Sbarra - non possiamo rimanere inerti. O pensare di distribuire giudizi equidistanti, conditi da "se", "ma". E soprattutto da "né". " (ANSA).