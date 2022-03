Camorra: pg Riello, stop sacramenti ai camorristi

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAR - La Chiesa dovrebbe negare i sacramenti ai camorristi. È la richiesta del procuratore generale della Corte d'Appello di Napoli, Luigi Riello, al convegno organizzato dall'arcivescovo Domenico Battipaglia alla Facoltà Teologica Meridionale sulla camorra.

Riello ha rilanciato, tra qualche dissenso, la polemica sui "Don Abbondio dei quali non abbiamo bisogno" a proposito dei due quadretti donati dal boss Nuvoletta ad una parrocchia di Marano (Napoli). "Le chiacchiere sulla camorra hanno stancato - ha detto- i Don Abbondio ci sono e quello che stava a Marano certamente lo era. Ha tollerato per 30 anni la presenza in chiesa dei quadri donati da Nuvoletta".

"Come ci sono stati i Falcone ed i Borsellino- ha proseguito il Pg - ci sono stati i Don Puglisi ed i Don Diana, ma non dobbiamo nasconderci dietro di loro" ha concluso. (ANSA).