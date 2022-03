Ad Anacapri stop al bollettino di riepilogo dei casi Covid

(ANSA) - ANACAPRI (NAPOLI), 21 MAR - A partire da oggi il Comune di Anacapri (Napoli) non pubblicherà più il bollettino con il quale, periodicamente, si informava la cittadinanza dell'andamento dell'epidemia sul territorio comunale, tra tamponi positivi, tamponi negativi, test in attesa di refertazione, decessi e guarigioni. A rendere nota tale decisione è stata la stessa Amministrazione anacaprese, tramite una nota.

"Pur mantenendo sempre alta l'attenzione e il monitoraggio - spiega il vice sindaco Francesco Cerrotta - la nostra Amministrazione ha scelto di sospendere la pubblicazione del riepilogo periodico dei tamponi positivi nel nostro Comune, che abbiamo redatto ininterrottamente e in maniera certosina negli ultimi due anni, sempre con l'unico scopo di tenere costantemente aggiornata la cittadinanza. Tuttavia, con la prossima decadenza dello stato d'emergenza, abbiamo ritenuto di adeguarci al clima di progressivo ritorno alla normalità espresso dal Governo nell'ultimo decreto". (ANSA).