Pusher arrestato dai Carabinieri nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - I carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 43enne di Qualiano già noto alle forze dell'ordine.

Era a bordo della sua auto, in Via della Libertà. Quando si è alzata la paletta ha rallentato e fatto finta di niente. I militari lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso 1.345 euro e una stecchetta di hashish. Nella sua abitazione 33 dosi di cocaina, altre 4 di hashish e materiale vario per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato portato in carcere ed è in attesa di giudizio. (ANSA).