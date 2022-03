Al Palapartenope emozioni e musica nel ricordo di Pino Daniele

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Una mega festa per Pino Daniele quella che si è tenuta ieri sera nel Teatro Palapartenope, a Napoli; sala gremita con 3.000 spettatori tutti con mascherina realizzata per l'evento Je Sto Vicino a te 67. Due ore e mezza di spettacolo tra cantanti, musicisti e filmati inediti. In sala, tra gli altri, il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola, il console generale dell'Ucraina Maksym Kovalenko, l'assessore comunae Pier Paolo Baretta, Fabiola Sciabbarrasi seconda moglie di Pino Daniele e Cristina Daniele secondogenita del "Nero a metà", l''ex governatore Antonio Bassolino e la senatrice Anna Maria Carloni.

Al Palapartenope, sottolineano gli organizzatori della kermesse, "si è consumato un rito alchemico, preceduto da un minuto di silenzio per le vittime della guerra; i conduttori Alessandro Greco e Daria Luppino hanno guidato i presenti in un viaggio sublime, accompagnati dai tanti amici del cantautore: Remo Anzovino ha eseguito al piano il tema di Ricomincio da tre, Ron accompagnato da un quartetto d'archi e dal maestro Adriano Pennino al piano ha cantato Quando, Peppe Barra Cammina Cammina, mentre i Negrita si sono lanciati in una versione super ballabile di Je so' Pazzo con Nello Daniele".

Momento commovente di Nello Daniele quando, accompagnato al piano dal maestro Antonio Annonna, ha interpretato Allora sì, a sorpresa la special guest Ivan Granatino ha duettato con Nello Daniele in Yes I Know, Maurizio de Giovanni, invece ha letto un suo testo inedito in cui si chiede Pino come avrebbe interpretato la Napoli post pandemia. E poi ancora Francesco Baccini con Voglio di più, Cristina Donadio ha interpretato in maniera teatrale il testo di Stella Nera accompagnata da Saturnino, Andrea Sannino ha cantato Terra Mia.

Tra le clip proiettate, un video inedito di Giuliano Sangiorgi che interpreta Mal di te, e poi i saluti di Lina Sastri, Massimo Ranieri….Alla fine tutti gli artisti sul palco compresi il direttore artistico Giorgio Verdelli, e il produttore Rino Manna a cantare Napul'è accompagnati dal maestro Antonio Sinagra. Per i curiosi di scoprire tutto ciò che accaduto sul palco, l'appuntamento è fissato per la sera di Pasqua su Raitre. (ANSA).