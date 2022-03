C.Metropolitana: Napoli, finora al voto 51,3% aventi diritto

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Nella sede della Città Metropolitana di piazza Matteotti a Napoli sono in corso le operazioni di voto per eleggere i 24 Consiglieri che, insieme al Sindaco Metropolitano, comporranno il Consiglio Metropolitano di Napoli.

Sono chiamati al voto i Sindaci e i Consiglieri dei 92 Comuni della Città Metropolitana.

Alle ore 12 hanno votato 766 su 1.493 aventi diritto, pari al 51,31%. Si voterà fino alle 22.di oggi Ogni elettore esprime il proprio voto per una lista con una croce sul simbolo ed, eventualmente, una sola preferenza scrivendo il nome del/la candidato/a prescelto/a nella riga stampata sotto la denominazione della lista.

Per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio sono state individuate due sottosezioni e, conseguentemente, sono state formate due liste sezionali comprendenti gli elettori delle sette fasce demografiche dei Comuni. Precisamente, i Sindaci e i Consiglieri delle fasce B, D, F e H afferiscono al seggio/sottosezione 1 e quelli delle fasce A, C ed E al seggio/sottosezione 2.

Il voto è ponderato: il valore di ciascun voto varia a seconda della fascia di popolazione del Comune di appartenenza degli aventi diritto. Tale valore si basa sul numero degli aventi diritto per ciascuna fascia. (ANSA).