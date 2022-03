Oscar: Sorrentino e gli altri a Los Angeles - Italia

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Il cinema italiano torna protagonista a Hollywood dal 20 al 26 marzo per il 17/o Los Angeles Italia Festival. Alla vigilia della notte degli Oscar del 27 marzo i candidati italiani Paolo Sorrentino (nomination per È stata la mano di Dio), Enrico Casarosa (in corsa per l'animazione Luca) e Massimo Cantini Parrini (alla seconda nomination consecutiva per i costumi di Cyrano) saranno tra i festeggiati della settimana della rassegna promosso con il patrocinio del ministero degli Esteri ed il sostegno del ministero della Cultura. L'evento avrà luogo sia all'Hollywood Chinese Theatre sia online (sulle piattaforme Eventive.org e Mymoives.it). Con loro, gli attori Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, Filippo Scotti, Michele Ragno, Esmeralda Spadea e Clementino; insieme al direttore della fotografia Dante Spinotti (candidato tre volte all'Oscar), attualmente impegnato con Trudie Styler in un docu-film sulla città di Napoli e al quale è dedicato un omaggio speciale, i registi Valerio Zanoli, Alessandro Pondi; l'autore della fotografia Massimo Zeri; i compositori Carlo Siliotto e Francesco Giammusso, i produttori Lorenzo Mieli, Chiara Tilesi, Francesca Verdini e Carlo Salem.

"Nonostante il dolore per il momento difficile per il popolo dell'Ucraina e non solo, c'è da parte di Istituto Capri l'impegno di essere ancora una volta promotori della ripartenza dell'industria dell'audiovisivo italiano nel mondo" sostiene Pascal Vicedomini, founder and producer di Los Angeles Italia.

Tony Renis, presidente onorario di L.A. Italia, sottolinea: "Uno straordinario cast per la kermesse, del cinema e dell'audiovisivo, che conferma anche quest'anno la sua leadership tra gli eventi tricolore più prestigiosi al mondo, un evento culto della stagione dei premi hollywoodiana". Organizzato dall'Istituto Capri nel mondo si avvale anche del patrocinio Anica, Apa, Consolato Generale d'Italia, ICE e l'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, con special partners Intesa Sanpaolo, TaTaTu e Givova insieme a Rai Com, Rainbow, Rs Productions, Fenix Entertainment e Isaia. (ANSA).