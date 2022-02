Turismo: Ncc in piazza Napoli con copertoni tricolori sgonfi

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - Tre grossi pneumatici sgonfi, con i colori della bandiera italiana a simboleggiare il momento di difficoltà di un'intera categoria. Si è caratterizzata così questa mattina a Napoli, dinanzi alla sede del governo regionale, la protesta delle categorie Ncc e bus turistici alla quale ha aderito Confesercenti/Federnoleggio Campania.

"I noleggiatori si fermano sotto alle Regioni, sotto a quel pezzo di Stato che governa il territorio - ha spiegato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno - perché hanno bisogno di risposte, hanno bisogno di poter avere delle opportunità. Vuol dire che loro hanno bisogno solo di lavorare in questo momento.

Chiedono al governo di poter avere supporti e aiuto, chiedono al governo di poter avere sostegno". "E' una categoria - ha aggiunto - che vive un momento di grande difficoltà. La moratoria l'hanno rifiutata, non l'hanno attivata. Questi signori hanno l'obbligo di pagare il leasing per i loro autobus che sono fermi. Il turismo non c'è".

Nei gommoni, verde bianco e rosso, tre buste. "Nella prima - ha spiegato Bruno Maraniello tra i promotori della protesta - le utenze rincarate e l'aumento del carburante, nella seconda le rate dei leasing che dobbiamo ancora pagare e nella terza solo coriandoli. Rappresentano il lavoro che non c'è ".

"Ci auguriamo - ha concluso Schiavo - che la Regione possa dare supporto a questa categoria, che possa venirgli incontro, che possa innanzitutto aprirgli le porte del lavoro. Il trasporto della nostra regione può essere anche coadiuvato dal pubblico e ci auguriamo che la Regione ci possa ascoltare". (ANSA).