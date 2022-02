Ucraina: Napoli; in piazza contro rischio invasione Russia

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - Un raduno di oltre trenta persone pronte a esprimere la paura per una possibile invasione da parte della Russia del territorio dell'Ucraina. Si svolge anche a Napoli il flash mob previsto in diverse città italiane dai comitati del territorio e dai cittadini che provengono dall'Ucraina: davanti alla chiesa San Pietro Martire, all'incrocio tra via Mezzocannone e Corso Umberto, sono radunati i rappresentanti del comitato Sant'Egidio, quelli dell'associazione "Giovani per la pace" e molti della comunità ucraina a Napoli. Tutti insieme per il flash mob per la pace e per esprimere la paura attraverso il microfono che in diversi si sono passati.

Tra questi Tatiana, ucraina da molti anni qui a Napoli: "Sono preoccupata - dice - per quello che succede nel mio Paese non oggi ma da otto anni. Chiaramente ora temiamo che la Russia possa invadere Ucraina e temo per i mie parenti". Tatiana ha una sorella in Ucraina che ha due figli entrambi militari al fronte.

(ANSA).