E. League:Spalletti;Osimhen ginocchio gonfio, vediamo domani

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - "Ieri alla fine dell'allenamento Osimhen non ha avuto niente di muscolare ma un risentimento con leggero gonfiore al ginocchio. Per precauzione l'ho lasciato al riposo oggi e lo valuteremo domani". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, rispondendo al dubbio sull'attaccante domani in campo o no contro il Barcellona.

"Decideremo domani - ha detto Spalletti - vedendo come sta. Ci manca anche Lozano e altri ma il Napoli ha una rosa che sopperisce a qualsiasi assenza. Cerchiamo domani la nostra partita non usiamo una tattica particolare per l'avversario. Ci saranno momenti in cui ci difendiamo e vedremo di sfruttare il campo aperto che ci viene lasciato. Il match con il Barcellona è così e se abbiamo velleità di arrivare in fondo all'Europa League dobbiamo essere pronti a giocare con qualsiasi avversario. Non scegliamo periodo e contesto". (ANSA).