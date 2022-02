E. League: Spalletti, Xavi sta riportando Barca al suo posto

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - "Xavi è uno dei calciatori che conoscevano bene il calcio, ora lo fa da allenatore usando come sa il tempo e lo spazio in un match. Vorrà riportare il Barça ai livelli precedenti ed è già a buon punto". Lo dice l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Barcellona del tecnico subentrato a Koeman a stagione in corso Xavi.

"Xavi lavora - spiega Spalletti - costruendo l'azione dal basso, cercando una linea difensiva alta e un calcio offensivo.

Hanno messo calciatori dentro nel mercato di gennaio sapendo che possono dare strappi e qualità di imprevedibilità per risolvere la gara anche da soli. Sono già a un buon livello e Xavi la porta dove lui pensa".

Il tecnico del Napoli ha parlato anche del tempio del calcio Camp Nou: "Se pensiamo - ha detto - alla storia del Barcellona corriamo il rischio di intimorirsi, quindi meglio pensare al calcio da esibire noi, alle nostre ambizioni, a fare un calcio già mostrato". (ANSA).