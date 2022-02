Assegno unico: Irollo, sostegno economico a coppie sterili

(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - "Bene l'iniziativa dell'assegno unico ma non è la sola sofferenza economica a spiegare la denatalità ma anche e soprattutto l'aumento della sterilità".

sottolinea in una nota il ginecologo campano Alfonso Maria Irollo, direttore Clinico del Gruppo Chianciano Salute PMA, tra gli esperti di Fecondazione Assistita in Italia.

"Le tecniche di Fecondazione Assistita potrebbero far nascere, solo in Italia, 100 mila bimbi in più, ma è necessario incrementare il sostegno economico in favore dei Centri pubblici e convenzionati, per permettere alle coppie sterili che seguono il percorso PMA (procreazione medicalmente assistita), di poter sostenere le spese per i trattamenti"- conclude Irollo. (ANSA).