Giorno Ricordo: FdI Caserta,parco per le vittime delle Foibe

(ANSA) - CASERTA, 10 FEB - Un Parco o un monumento cittadini da dedicare ai Martiri delle Foibe. Lo chiede, nel "Giorno del Ricordo" in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia di Caserta guidato dalla senatrice Giovanna Petrenga di concerto con il coordinatore provinciale Marco Cerreto. Per l'occasione i consiglieri comunali del partito di Giorgia Meloni, ovvero Paolo Santonastaso e Pasquale Napoletano, con apposita richiesta protocollata all'ordine del giorno, hanno inteso impegnare il Sindaco Carlo Marino e la Giunta non solo a dedicare uno spazio fisico alle vittime delle Foibe, ma anche "a rendere pubblicità alla cittadinanza delle celebrazioni del Giorno del Ricordo e a programmare e sostenere, con continuità ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche locali, attività di informazione circa i tragici eventi che hanno coinvolto gli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia". Dal canto suo il movimento giovanile del capoluogo, Gioventù Nazionale, ha voluto onorare il "Giorno del Ricordo" affiggendo a Caserta, presso il monumento ai Caduti in via Unità italiana, un manifesto commemorativo con la scritta: "Foibe: colpevoli di essere italiani". (ANSA).