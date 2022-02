Campania a Expo Dubai con innovazione come leva di sviluppo

(ANSA) - NAPOLI, 06 FEB - "La Campania è Land of Beauty and Innovation. La bellezza la conoscono in tanti con i nostri prodotti tipici, il nostro turismo, il nostro territorio, e l'innovazione è la leva di sviluppo più importante". Lo ha detto all'ANSA Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Startup della Regione, a margine del Regional Day dedicato alla Campania al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

"Noi abbiamo la fortuna di avere un territorio che è diventato un talent pool di competenze e di risorse umane che hanno reso interessante e attrattiva la regione per tanti big player tecnologici che ci hanno investito. Abbiamo una ottima rete di università, ricerca, industria e impresa e siamo la terza regione per numero di start up, anche nel settore aerospaziale e nei settori più trainanti dal punto di vista della tecnologia.

Sono start up importanti perché accelerano i processi di innovazione anche nel tessuto delle piccole e medie imprese", ha detto l'assessore.

"Il settore dell'aerospazio è uno dei più trainanti e uno su cui abbiamo investito di più, sia sulla space economy" sia su "esperimenti che permettono di certificare nuovi prodotti che poi si possono industrializzare. Quindi, ci stiamo lanciando su nuove frontiere. Abbiamo appena siglato un accordo con l'Enac per l'air urban mobility, quindi lavoreremo sui droni e sulla mobilità aerea innovativa", ha sottolineato.

Raffaella Farina, direttore generale Attività Produttive della Regione Campania, intervenendo al forum "Il Volo: Un viaggio tra sfide e innovazione", ha affermato:"La Regione è qui" a Expo 2020 Dubai "perché vuole lavorare con determinazione, concretezza e rapidità perché vogliamo una regione più competitiva, verde e aperta. Fino a questo momento abbiamo lavorato cercando connessioni con altre regioni europee, ma noi oggi vogliamo aprirci agli Emirati Arabi e lavoreremo intensamente in questi giorni sperando con fiducia che questi siano i primi step per un'evoluzione futura che possa anche avvenire nelle prossime settimane e mesi a Napoli e Campania".

