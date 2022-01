Musica: Gragnaniello al Trianon con Rint' o posto sbagliato

(ANSA) - NAPOLI, 27 GEN - Enzo Gragnaniello a Napoli, sabato 12 febbraio, presenterà al Trianon Viviani alcuni brani del suo recente album "Rint' 'o posto sbagliato" (ore 21) insieme ai maggiori successi di sempre, ''Queste mie ultime composizioni- spiega Gragnaniello -, a eccezione di una, sono nate spontaneamente in napoletano, che è il dialetto in cui si riesce meglio a trasformare tutto in chiave poetica. Vi sono sensazioni sulla vita, tra tanti temi diversi e varie riflessioni dal razzismo visto come una larva che si annida nelle menti delle persone, alla lontananza di chi lascia la propria terra per lavoro, alla sofferenza delle donne abbandonate e sole, al bene che non rispettiamo e a cui chiudiamo la porta, al tema di introspezione, all'invito infine a imparare ad amare, se stessi e il prossimo''.

Gragnaniello si esibirà in quintetto: con lui (voce e chitarra acustica), ci saranno Piero Gallo (mandolina), Erasmo Petrigna (violoncello), Antonio Maiello (chitarra) e Marco Caligiuri (batteria).

Il teatro della Canzone napoletana diretto da Marisa Laurito propone ancora la sottoscrizione di una card, per sei spettacoli, al prezzo speciale di 90 euro in poltrona e di 60 euro in palco. Per gli "under 30", il teatro rende disponibile, per ogni spettacolo, cento ingressi a 10 euro. Un particolare mini-abbonamento è dedicato agli abitanti di Forcella con lotto di cinquanta biglietti per ogni spettacolo, al prezzo ridotto di 7 euro. (ANSA).