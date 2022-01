Nola, itinerario formazione sociopolitica e imprenditoriale

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - Al via l'Itinerario di formazione sociopolitica e imprenditoriale Per una nuova cultura del fare.

Persone, lavoro, creato e futuro, organizzato da Pastorale per la Carità e la Giustizia e Pastorale per il Laicato e l'Evangelizzazione della diocesi di Nola.

L'inaugurazione pubblica sabato 29 gennaio, alle 15.30, presso il Seminario vescovile di Nola, con l'incontro Per un'economia umana.

Dopo i saluti del vescovo di Nola, Francesco Marino, e di Ciro Fiola, presidente della Camera di commercio di Napoli, l'introduzione a cura di Sergio Beraldo, docente di Economia politica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, su L'economia al servizio della persona. Quindi la relazione di Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, su L'economia profetica di Giuseppe Toniolo, tema legato a un saggio di monsignor Sorrentino di recente uscita dal titolo Economia umana. La lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica, nel quale il vescovo esplora la visione tonioliana del rapporto tra etica ed economia.

«L'iscrizione all'itinerario sociopolitico dovrebbe nascere da una forte ambizione: il desiderio di un impegno quotidiano nei luoghi che si abitano - sottolinea Giuseppina Orefice, responsabile dell'Itinerario di formazione - Il futuro delle generazioni che verranno si costruisce oggi, traducendo le visioni in azioni per aiutare le comunità nella transizione ecologica, sociale e spirituale verso il bene comune. Siamo felici di iniziare questo nuovo anno della Scuola con la voce di monsignor Sorrentino, originario della nostra diocesi, e di avere, per questo incontro, la collaborazione della Biblioteca diocesana San Paolino». L'itinerario formativo è promosso in collaborazione con Ufficio di pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia e Pace, Custodia del creato, Azione cattolica, Ufficio comunicazioni sociali, Camera di Commercio di Napoli e Università degli Studi di Napoli Federico II.

Le tappe successive del percorso saranno dedicate ai temi Lavoro dignitoso, Impresa sostenibile, La salvaguardia della Casa comune . Venerdì 28 aprile, poi, a Scafati, alle ore 19:30 si svolgerà la Veglia di preghiera per i lavoratori. (ANSA).