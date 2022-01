Chiude la palestra, Cardamone torna Carpentiere

(ANSA) - AVELLINO, 25 GEN - "Torno a fare il carpentiere, ma il mio sogno resta quello di allenare con le Fiamme Oro nel Centro sportivo di Avellino".

La palestra in cui lavorava come istruttore ha chiuso a causa del Covid, e l'ex campione del mondo pesi medi, Agostino Cardamone, torna a fare il lavoro per il quale, dopo i successi sul ring, venne soprannominato "il martello di Montoro", il Comune della provincia di Avellino dove l'ex pugile è nato 57 anni fa.

Cardamone vanta un ricco palmares nella categoria dei pesi medi: nel 1992 campione italiano, nel 1993 e poi di nuovo nel 1996 campione europeo, fino alla conquista del titolo mondiale Wbu (non riconosciuto in Italia ) , battendo Silvio Branco.

La chiusura della palestra ha costretto Cardamone a tornare indietro di quasi 40 anni, quando giovanissimo cominciò a lavorare in cantiere con una impresa edile del suo paese d' origine.

"E' un momento difficile per tutti -ha detto intervistato dall'emittente televisiva ''Prima tivvù' - nel quale anche io devo rimboccarmi le maniche per vivere con dignità in attesa che i tempi cambino e che possa, speriamo presto, rimettere a disposizione la mia esperienza per i tanti giovani che amano il pugilato". (ANSA).