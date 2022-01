Maltempo: Vesuvio innevato e temperature giù nel Napoletano

(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 24 GEN - Vesuvio imbiancato e temperature in deciso calo. È lo scenario col quale si sono si sono risvegliati i residenti delle città poste alle pendici del vulcano, che oggi si presenta in larga parte innevato dopo una notte di leggera ma costante pioggerellina, precipitazioni che hanno accompagnato i cittadini fino alle 8 di questa mattina.

Anche adesso il cielo si presenta in gran parte coperto nella zona del Vesuviano, anche se le previsioni parlano di un progressivo miglioramento della situazione con l'andare avanti della giornata.

(ANSA).